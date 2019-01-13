В Твери подвели итоги всероссийского конкурса молодых гончаров-игрушечников

В Твери подвели итоги V Всероссийского конкурса молодых гончаров-игрушечников, который прошел в начале января в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной. В конкурсе приняли участие авторы глиняной игрушки в возрасте от 10 до 25 лет из Тверской области и семи регионов России.

Мероприятие организовано в рамках VIII Всероссийской выставки-смотра «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика». В числе его организаторов и учредителей – Министерство культуры РФ, Государственный российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Комитет по делам культуры Тверской области, областной Дом народного творчества.

Участники соревновались в двух возрастных категориях: до 16 лет и от 16 до 25 лет. Ребята младшей группы лепили новогодние украшения на ёлку, старшей – готовили композиции на тему «Рождество». Организован специальный конкурс глиняной игрушки «Украсим ёлку интересно». В итоге лауреатами и дипломантами стали мастера из Москвы, Костромы, Курска, Московской, Белгородской, Липецкой и Нижегородской областей.

Конкурс проходил в формате открытого для зрителей мероприятия. Для посетителей была подготовлена новогодняя программа, открылась выставка, керамическая ярмарка, прошли мастер-классы по изготовлению глиняной посуды на гончарном круге, лепке глиняного рождественского ангела.

Также состоялся круглый стол по вопросам сохранения и развития детской художественной керамики. Участники обсудили актуальные вопросы работы кружков и студий, преемственности традиций. Кроме того, состоялась презентация виртуального справочника выставки и аудиогида.

Пресс-служба Правительства Тверской области