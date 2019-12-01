Игорь Руденя поздравил сотрудников прокуратуры Тверской области с профессиональным праздником

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры Тверской области.

«На протяжении почти трех столетий органы прокуратуры стоят на страже законности и правопорядка в нашей стране, защищают права граждан, интересы Российского государства и общества. Во все времена сотрудников вашего ведомства отличали неукоснительное соблюдение профессионального долга, компетентность и ответственность. Российские прокуроры всегда честно и добросовестно служили Отечеству», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор выразил уверенность, что работники органов Прокуратуры Тверской области будут и в дальнейшем укреплять профессиональные традиции, со всей ответственностью выполнять свой служебный долг и вносить свой вклад в развитие нашего региона и всей России.

11 января в прокуратуре Тверской области состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. На торжественном мероприятии лучшим прокурорским работникам были вручены почетные грамоты и благодарности Губернатора Игоря Рудени, главного федерального инспектора по Тверской области Игоря Жукова, Законодательного Собрания региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области