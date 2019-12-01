Учреждения культуры Тверской области приглашают посетить концерты и новые выставки

В ближайшие две недели в культурной жизни Тверской области ожидается ряд музыкальных, театральных, выставочных и других событий. Учреждения региона подготовили программы развлекательного, познавательного и патриотического характера.

Задачу более активно продвигать возможности культурных учреждений области, чтобы жители и гости Верхневолжья могли качественно и с пользой проводить свой досуг, поставил Губернатор Игорь Руденя.

Зрителей Тверской областной филармонии 20 января ожидает концертная программа «Музыка сфер и музыка гор». 25 января здесь состоится вечер венской классики с участием Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», 27 января – концертная программа «Служебный роман. Эльдару Рязанову посвящается…».

Концерт вокального ансамбля «Мелодия» можно будет посетить 16 января в областном Дворце культуры «Пролетарка», спектакль «Завтра была война» - в Театре юного зрителя 24 января.

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 25 января проводит литературно-музыкальный праздник «Татьянин день», посвященный Дню студенчества. Музыкальная гостиная областной научной библиотеки им. А.М. Горького 27 января приглашает всех на концерт виолончельной музыки с участием исполнителей из Москвы, преподавателей Российской академии музыки им. Гнесиных Елены Жулёвой и Александра Загоринского.

В музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной 23 января состоится открытие персональной выставки художника Ларисы Поляковой «Когда звери были большими…». В музее А.С.Пушкина в Берново 26 января начнет работу персональная выставка заслуженного художника РФ Елены Ненастиной.

Тверская областная картинная галерея приглашает 26 января на музейно-театральную программу «Часы». Осташковский краеведческий музей 16 января – на мероприятие, посвященное Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, Краснохолмский краеведческий музей – 23 января на тематическое мероприятие к дню снятия блокады Ленинграда.

Пресс-служба Правительства Тверской области