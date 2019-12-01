Жителей и гостей Верхневолжья приглашают на областные катки

В Тверской области для жителей и гостей Верхневолжья организованы массовые катания на коньках. Любителей активного отдыха ждут в физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексах Твери, Старицы, Кимр, Калязина, Бологое.

Этой зимой сразу две новые ледовые площадки открылись в Твери. Большой каток площадью более 3500 квадратных метров работает в Бобачевской роще, со стороны микрорайона «Чайка». Здесь действует прокат коньков, теплая раздевалка. Каток украшен новогодней елью и иллюминацией, играет музыка, рядом установлена деревянная горка, проложена лыжная трасса. Еще один новый каток начал работать в декабре в парке Победы. Всего в областном центре действуют 24 катка.

Покататься на своих коньках или воспользоваться прокатом можно в следующих учреждениях:

г. Тверь, спорткомплекс «Орбита», Петербургское шоссе, 3, корп. 1, тел. (4822) 39-62-11.

г. Тверь, спортивно-ледовый комплекс «Кристалл», ул. Паши Савельевой, 44, корп. 1, тел.: (4822) 56-90-85.

г. Тверь, спорткомплекс «Юбилейный», Краснофлотская наб., 3., тел (4822): 42-10-10.

г. Тверь, ФОК имени Султана Ахмерова, ул. Левитана, 87., тел. (4822) 51-92-53, 8 - 920-178-46-00.

СЛК «Старица», г. Старица, Советский пер., д. 4.

Спорткомплекс «Арктика», г. Кимры, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 72.

СЛК «Волга», г. Калязин, ул. Тверская, д. 20.

СЛК «Орион», г. Бологое, Западный микрорайон, д.4.

Пресс-служба Правительства Тверской области