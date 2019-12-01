В историко-этнографическом музее в Торжке пройдет «Ёлка у Дарьи Пожарской» и Рождественские посиделки

12 января, в преддверии старого Нового года, Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке приглашает гостей на новогоднюю музейную программу «Ёлка у Дарьи Пожарской». Участников ждет настоящая живая ёлка, украшенная в традициях XIX века.

В ходе экскурсии посетителей ожидает необычный опыт погружения в жизнь и творчество людей, чьи судьбы связаны с Торжком: это архитектор Николай Львов, основатель живописного экспрессионизма Алексей Явленский, легенда археологии Евгений Яковлев, мнемонист Соломон Шерешевский и другие.

Также юным и взрослым гостям праздника представят кукольный спектакль «Хитрая старуха», ставший лауреатом Международного фестиваля камерных театров кукол «Московские каникулы».

Кроме того, в этот день в музее пройдут Рождественские посиделки. Запланированы народные игры, пляски, рождественские гадания, традиционный вертеп. В рамках музейно-театральной программы «Зимние грезы» состоится спектакль «Я, Чайка».

Справочно: В Тверской области в период новогодних и рождественских каникул состоялось более 2770 мероприятий в сфере культуры, на которых побывали свыше 242 тысяч человек. По сравнению с прошлогодним праздничным периодом значительно увеличилось число посетителей государственных учреждений культуры. В частности, в Тверской областной картинной галерее побывали более 5700 тысяч человек – на 3000 больше, чем в прошлом году.

В праздничные дни было организовано 28 выездов школьников для участия в праздничных, спортивных и культурных событиях. В выездных мероприятиях приняли участие более 670 ребят.

Пресс-служба Правительства Тверской области