Павел Чуровой: «Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Тверской области запустилась нормально»

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ) подвел итоги своей деятельности за первые две недели 2019 года в условиях запуска новой системы обращения с ТКО. По словам генерального директора ТСАХ Павла Чурового, за это время компания провела все необходимые организационные мероприятия и вошла в штатный режим работы.

По его словам, региональный оператор своевременно провел все необходимые конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, которые приступили к работе с 1 января 2019 года.

«В первые дни января отмечался недостаток и переполнение контейнеров на площадках в Твери. Это естественный процесс, который связан с заменой подрядчиков. ТСАХ переместил все свои контейнеры в Заволжский район. А подрядчики, в соответствии с техзаданием, приступили к размещению контейнеров в Московском, Пролетарском и Центральном районах. В этот период возникли небольшие технические «паузы». Но в настоящее время все площадки обеспечены контейнерами либо, в некоторых случаях, временными бункерами-накопителями. Есть еще отдельные жалобы по их недостаточному количеству. Все обращения оперативно рассматриваются, устанавливаются дополнительные контейнеры. В течение следующей недели вопрос будет полностью решен – доведем количество контейнеров до 100% от нормативов», – сообщил Павел Чуровой.

Он также рассказал, что в ближайшее время старые контейнеры, размещенные на некоторых площадках, будут заменены на новые.

«По районам области жалоб практически нет, поэтому можно с уверенностью утверждать, что реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Тверской области запустилась нормально», – резюмировал гендиректор ООО «ТСАХ».

По вопросам, связанным с переходом на новую систему обращения с ТКО жители региона могут обращаться на телефон «горячей линии» 8-800-250-99-48.

ООО «Тверьспецавтохозяйство»