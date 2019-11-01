Игорь Руденя: отремонтированные дороги должны отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения

11 января Губернатор Тверской Игорь Руденя провел совещание, где была рассмотрена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на 2019 год.

Глава региона отметил, что с 2019 года в регионе начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», поэтому при проведении работ на дорожных объектах ключевое внимание должно быть уделено созданию инфраструктуры для обеспечения безопасности движения. Это установка дорожных знаков, барьерных ограждений, остановочных павильонов, нанесение разметки из термопластика. Кроме того, Губернатор обратил внимание на необходимость подсветки дорожных знаков в зонах пешеходных переходов.

Игорь Руденя поручил также проанализировать региональные и межмуниципальные дороги с точки зрения концентрации дорожно-транспортных происшествий. Представить карту участков дорог с наибольшей аварийностью глава региона поручил уже в конце следующей недели.

В целом по итогам реализации нацпроекта планируется на 50% снизить количество мест на дорогах региона, где наиболее часто происходят ДТП.

Объем дорожного фонда Тверской области в 2019 году составит более 10 млрд рублей — на 30% больше, чем в 2018-м. Порядка 4 млрд рублей предполагается направить на капремонт и ремонт дорог, более 250 млн рублей – на строительство новых и реконструкцию существующих трасс. В приоритете — социально значимые и туристические направления, дороги к территориям экономического развития.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в программу на 2019 год предполагается включить участки на значимых направлениях, в частности, по 25 км дорог «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Красномайский – Фирово», более 28 км дороги «Осташков – Селижарово – Ржев».

Также планируется, что в программу войдут участки дорог «Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское», «Тверь – Тургиново», «Дубна – Кимры – Горицы», «Рамешки – Максатиха», «Москва-Рига – Андреаполь – Пено – Хитино», «Сандово – Молоково – Хабоцкое» и другие направления.

Пресс-служба Правительства Тверской области