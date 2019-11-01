В 2019 году Тверская область получит 72,7 млн рублей из федерального бюджета на создание и развитие Центра «Мой бизнес».

В Тверской области идет работа по созданию Центра «Мой бизнес». Предполагается, что организация объединит весь комплекс услуг для развития предпринимательства в регионе.

«Для Тверской области развитие бизнеса – приоритет. Это возможности создания рабочих мест во внебюджетной сфере. Подобного рода проекты позволяют растить и поддерживать предпринимателей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Средства на создание Центра будут выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ожидается, что в 2019 году Тверская область получит на эти цели 72,7 млн рублей.

Начало работы организации запланировано на этот год, запуск программного обеспечения – на 2020 год.

В базовую инфраструктуру Центра войдут региональная гарантийная и микрофинансовая организации, центры поддержки экспорта и предпринимательства, переговорные, конференц-залы и др. Возможно расширение функционала Центра в соответствии с запросами бизнес-сообщества региона. Например, в Тверской области принято решение объединить в Центре «Мой бизнес» всю инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, пригласить представителей кредитных организаций, также рассматривается вопрос об организации юридической и бухгалтерской поддержки предпринимателей.

В настоящее время специалистами Министерства экономического развития Тверской области обсуждаются этапы создания Центра, полномочий и уровня ответственности его сотрудников, другие актуальные вопросы.

В конце прошлого года в офисе Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (г. Тверь, бульвар Радищева, 31 Б) открылся центр оказания услуг «Мой бизнес». Здесь предпринимателям доступно около 100 услуг. В частности, это государственная регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, кадастровый учёт и регистрация прав на недвижимость, предоставление выписок из Единых государственных реестров налогоплательщиков, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выдача справок о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, страховым отчислениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области