В Тверской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников

В Тверской области 11 января 2019 года стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Интеллектуальные состязания пройдут на базе Тверского государственного университета.

Повышение качества обучения в школах, создание современной образовательной среды – направления, обозначенные Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша задача – обеспечить одинаковое качество жизни, образования, учебного процесса на всей территории Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийская олимпиада проводится ежегодно с целью выявления и развития у ребят творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. В ходе регионального этапа проявить свои знания и способности смогут учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования.

Олимпиада проводится по 24 предметам и разделена на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Региональный этап продлится до 25 февраля.

Одаренные школьники Верхневолжья являются постоянными участниками всероссийской олимпиады. В 2018 году в ней приняли участие 613 старшеклассников из 43 муниципальных образований Тверской области: 144 ученика девятых классов, 196 – десятых классов и 273 – одиннадцатых классов.

Самые многочисленные команды представили Тверь, Ржев, Торжок, Вышний Волочёк, Кимры, Бежецкий, Конаковский районы, Нелидовский и Удомельский городские округа.

Лидерами регионального этапа стали образовательные учреждения Твери: средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением математики № 17, многопрофильная гимназия № 12, гимназия № 6 и средняя общеобразовательная школа № 35 с углублённым изучением немецкого языка.

Школьники Тверской области достойно представили регион на заключительном этапе олимпиады-2018: призерами стали четыре ученика.

Пресс-служба Правительства Тверской области