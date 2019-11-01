13 января - День российской печати

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Верхневолжье всегда славилось талантливыми, яркими журналистами. Имена многих из них известны далеко за пределами нашего региона.

Сегодня сотрудники средств массовой информации Тверской области продолжают дело своих предшественников, используют новые возможности, которые дает информационное поле в сети Интернет.

Рассказывая о ключевых событиях в жизни региона и его уникальном наследии, тверские журналисты помогают сохранять традиционные ценности нашего общества, вносят важный вклад в развитие Верхневолжья.

Также Тверская область по праву считается одним из главных полиграфических центров России. Новейшие технологии и современное оборудование, а также глубокие профессиональные традиции помогают сегодня работникам предприятий и издательств продолжать уверенное развитие отрасли.

Желаю всем, кто отмечает День российской печати, постоянного профессионального роста, созидательной энергии, реализации всех планов и много интересных событий!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.