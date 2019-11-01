ПОКА, КАНИКУЛЫ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Зимние каникулы – это самое любимое время для детворы (не считая летних, которые являются как бы рубежом, переходным периодом между классами). Каникулы, во время которых все празднуют «праздник из детства» - Новый год, для детей особенно ценны, и многое, что происходит в это время, запоминается на всю жизнь. Опросы показывают, что в наше время современные дети верят в чудеса и Деда Мороза больше, чем в свое время в это верили советские школьники.

В зимние каникулы ребята из конаковской секции бокса ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» под руководством тренера Сергея Никишина скорректировали тренировочный процесс в сторону пребывания на свежем воздухе. Согласитесь, что пару часов «покатушек на ватрушках» в легкий январский морозец на крутом склоне Волги в конаковском бору - это прекрасный повод размяться, повеселиться, набраться бодрости и здоровья и быть готовым морально и физически к новым достижениям и победам. Ведь уже в середине января наши юные боксеры примут участие в боксерских турнирах этого года. Вчера для всех школьников началась третья четверть. И сезон спорта также продолжается.