12 января – День работника прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны органов

прокуратуры Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении почти трех столетий органы прокуратуры стоят на страже законности и правопорядка в нашей стране, защищают права граждан, интересы Российского государства и общества. Во все времена сотрудников вашего ведомства отличали неукоснительное соблюдение профессионального долга, компетентность и ответственность. Российские прокуроры всегда честно и добросовестно служили Отечеству.

Уверен, что работники органов прокуратуры Тверской области будут и в дальнейшем укреплять профессиональные традиции, со всей ответственностью выполнять свой служебный долг и вносить свой вклад в развитие нашего региона и всей России.

Желаю вам новых успехов, профессиональных достижений и всего самого доброго!

ГубернаторТверской области И.М.Руденя.

***

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!

От имени Законодательного собрания Тверской области, депутатов Собрания депутатов Конаковского района и администрации Конаковского района от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура не раз на деле доказывала, что служит надежным щитом государства против злоупотреблений в самых разных сферах жизни. Направлений прокурорской деятельности много, и за всем этим стоит ваш напряженный каждодневный труд, требующий от каждого сотрудника максимальной самоотдачи, высочайшего профессионализма, готовности, не жалея времени и сил, защищать законные права граждан. Исполнение своего профессионального и служебного долга служит фундаментом законности и порядка в нашей стране.

От всей души позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, стойкости, упорства, успехов в вашей ответственной и сложной работе на благо нашего Конаковского района, Тверской области и всей страны!

Депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,

глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.



НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Самыми первыми в году отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Российской прокуратуры. В нынешнем виде он отмечается с 1996 года согласно Указу Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 29 декабря 2005 года. История этой даты такова: 12 (23 по старому стилю) января 1722 года именным указом императора Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора, и возник институт российской прокуратуры. С 2006 года должность генерального прокурора Российской Федерации занимает Юрий Чайка. В прошлом году прокурором Тверской области Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным на пятилетний срок назначен Сергей Лежников. В Конаковском районе органы прокуратуры возглавляет межрайонный прокурор Николай Фоменков. Он работает в этой ответственной должности с февраля 2015 года. Под его руководством Конаковская прокуратура закончила 2018 год с хорошими показателями.

Верхний ряд слева направо: помощник прокурора А.В.Сыкин, старший помощник Н.П.Алексеев, Конаковский межрайонный прокурор Н.В.Фоменков, заместитель межрайонного прокурора Е.Н.Толмачев, помощник прокурора А.В.Агафонов, старший помощник В.Н.Михайлов. Нижний ряд слева направо: старший помощник П.В.Берзина, помощник прокурора О.А.Молчанова, заместитель межрайонного прокурора Т.А.Бутримова, главный специалист М.Н.Рагимова, старший помощник В.С.Карпова.