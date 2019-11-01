ПРЕМИЯ ОТ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Десять авторских коллективов России получили премии Правительства Российской Федерации в размере 1 миллиона рублей за достижения в области туризма. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

В этом году на конкурс было подано 27 проектов. Оценивались их экономическая и социальная значимость, а также вклад в развитие туристической индустрии России. Среди победителей представлен и известный загородный отель «Конаково Ривер Клаб», который за последние годы стал флагманом событийного туризма. Ежегодно здесь проходят «Народная регата», «Народная рыбалка», чемпионаты России и мира по рыбной ловле, по парусному спорту и многое другое. В 2018 году состоялся гастрономический фестиваль «Верещагин Сырfest», где был установлен рекорд России по приготовлению самого большого сырного фондю. Премии будут присуждены автору проекта Марку Каганскому и исполнительному директору ООО «Конаково Менеджмент» Наталье Лукьяновой.