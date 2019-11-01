ГУБЕРНАТОР ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

В канун новогодних праздников губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы журналистов местных и региональных СМИ на традиционной итоговой пресс-конференции.

Встреча с журналистами проходила спустя несколько дней после того, как в Москве на подобном мероприятии на вопросы журналистов отвечал Президент России Владимир Путин. Конечно, количество заданных вопросов (равно, как и число представленных СМИ) на региональной пресс-конференции были гораздо скромнее: в разговоре с первым лицом региона приняли участие около 100 представителей региональных и муниципальных СМИ, было задано более сорока вопросов, сама конференция продлилась немногим более двух часов. В ходе общения с журналистами Игорь Руденя не только подвел итоги работы правительства Тверской области в 2018 году, но и поделился планами на следующий год.

Ключевым событием года Игорь Руденя назвал празднование 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Важнейшее достижение 2018-го в региональной экономике - существенное снижение государственного долга.

«Сегодня мы снизили уровень госдолга с 82 до 56 процентов. Это означает, что наш бюджет и область являются экономически и финансово устойчивыми, мы можем реализовывать крупные проекты. Это достижение, которое мы получили благодаря работе правительства, главам районов, нашим налогоплательщикам, которые ответственно относятся к территории», - обозначил глава региона.

В 2019 году начнётся реализация национальных проектов в рамках Стратегии-2024. Как рассказал Игорь Руденя, уже разработано 48 дорожных карт по выполнению ключевых задач нацпроектов в Тверской области. В 2019 году на реализацию национальных проектов в регионе будет направлено около 8 миллиардов рублей, из них 6,4 миллиарда – средства федеральной казны.

Губернатор особо подчеркнул важность участия в проектах «Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные дороги». В частности, запланировано строительство нового онкологического центра в областной столице, детской областной больницы, новых школ и детских садов, ремонт около 3 тысяч километров региональных дорог.

Одним из приоритетных проектов губернатор назвал строительство Западного моста в Твери. В настоящее время дорабатывается проектная документация на строительство моста, приступить к обсуждению финансирования работ планируется в 2019 году.

Также тверские журналисты задали вопрос о тоннеле в Чуприяновке. Игорь Руденя пояснил, что открыть его для движения транспорта планируется в 2019 году после проведения дополнительных работ силами подрядной организации АО «РЖДстрой».

В следующем году будет продолжена газификация тверского региона, в том числе по направлению синхронизации с ООО «Газпром межрегионгаз Тверь». Всего в 2019 году предполагается увеличить протяжённость газовых сетей на территории Верхневолжья на 180 км, газифицировать более 3600 домовладений, разработать проектную документацию для газопроводов протяжённостью около 280 км.

Журналисты из Старицы по просьбе одного из сельхозпредприятий задали вопрос о возможности снижения тарифов на электроэнергию.

«Мы проделали огромную работу с энергетиками и приняли решение вернуться на уровень тарифа ниже 8 рублей. Такое решение мы сейчас реализуем. В Тверской области тарифы будут понижены», - заявил Игорь Руденя.

Что касается поддержки инвесторов в промышленности, в 2019 году предполагается создать два новых государственных индустриальных парка - «Боровлёво-3» и «Эммауc». На эти цели регион рассчитывает получить около 1,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. При этом участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта.

Представители телеканалов задавали вопросы о развитии в регионе цифрового телевидения и обеспечении доступности «цифры» для жителей области. По мнению Игоря Рудени, опыт Верхневолжья по технической подготовке к внедрению цифрового вещания и разработке мер социальной поддержки в этой сфере будет полезен другим регионам.

В ходе пресс-конференции также обсуждались вопросы консолидации коммунальных активов, работы общественного транспорта, туризма, занятости населения, поддержки региональных и муниципальных средств массовой информации.

Конференция также показала, что между властью и обществом существует четкая обратная связь, и посредниками в этом являются представители журналистского сообщества. Очень часто звучали слова благодарности в адрес губернатора, особенно от журналистов и руководителей районных СМИ. Зачастую проблему того или иного муниципального образования получалось разрешить только благодаря личному вмешательству Игоря Рудени при медийной поддержке городских и районных газет и телеканалов. Так, удалось решить проблемы в Максатихе, в отдаленном Лесном районе, благодарны жители за вновь отстроенную Степуринскую школу и жители Старицкого района. Благодарны губернатору за сделанные дороги и жители Конаковского района. Действительно, дорог такого качества у нас еще не было. Но в Конаковском районе, как, впрочем и во всей Тверской области, еще немало проблем, которые выходят за рамки муниципалитетов и могут быть решены только при участии государственных органов власти. Конаковские журналисты привлекли внимание главы региона к проблемам здравоохранения, в частности, буквально было сказано, что «в Конакове негде родиться и спокойно умереть» - роддом у нас практически не работает, принимая только экстренные роды, состояние морга (патологоанатомического отделения) ЦРБ также оставляет желать лучшего. Губернатор сказал, что это компетенция региональной власти и эти вопросы поставлены на контроль.

В целом пресс-конференция показал, что губернатор открыт к деловому общению, обладает хорошей реакцией и прекрасно владеет информацией обо всем, что происходит в области. Достаточно вспомнить его слова, которые он говорил еще в начале своего руководства, о том, что любой руководитель должен свою подконтрольную территорию пройти ногами и лично убедиться в том, что на ней происходит и какие проблемы нужно решать. Игорь Руденя много ездит по области, побывал во всех муниципальных образованиях и практически во всех – не единожды. И после каждой такой рабочей поездки в большинстве случаев работа по выполнению тех или иных задач активизируется.

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: пресслужба ПТО.