Новая жизнь старого мусора

С 1 января 2019 года мы все перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как в Конаковском районе проходит перестройка существующей схемы утилизации отходов и как мусорная реформа повлияет на платежки обычных жителей района - на эти и другие вопросы отвечает заместитель главы администрации города Конаково Евгений Бокарев.



- Евгений Викторович, в обиходе появилось новое слово применительно к понятию «мусорная» реформа - региональный оператор. Это кто?

- Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО) – это организация, которая несет ответственность за ТКО, включая организацию сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания и захоронения в специально отведенных для этого местах, а также движения ТКО в зоне Тверской области. На территории Тверской области региональным оператором в рамках действующего законодательства на конкурсной основе выбран МУП «Тверьспецавтохозяйство» (МУП «ТСАХ»). Между предприятием и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области подписано соответствующее соглашение. Также определены полигоны, которые будут заниматься утилизацией и захоронением ТКО, в Тверской области их два. Это полигон, расположенный в районе 21 километра Бежецкого шоссе (район деревни Славное), второй полигон находится в районе Удомли. Все ТКО будут утилизироваться только там.

- А существующие в районе свалки что, закроют?

- В Конаковском районе определены временные площадки по складированию ТКО. Их две. Первая - в Шумново, район Белавино Селиховского сельского поселения, вторая площадка расположена в районе деревни Шорново, это территория сельского поселения «Завидово».

- Как будет начисляться оплата ТКО и в каком размере?

- Так как организация-оператор МУП «ТСАХ» единая в Тверской области, то и тариф по «вывозу куба» установлен один. 642 рубля - стоимость куба мусора, 1,81 - годовой норматив накопления. Для жителей многоквартирных домов тариф будет определяться по формуле: Цена = Норматив*(кол-во проживающих)*(Региональный тариф за куб). Примерно для семьи из трех человек месячный платеж будет равен 288 рублей.

- То есть, получается, что плата за мусор увеличится приблизительно втрое?

- Цель реформы - это, в первую очередь, переход к цивилизованным способам утилизации расходов, строительство мусоперерабатывающих комплексов, поэтапный переход на раздельный сбор ТКО. С реализацией этих задач и связан рост цены на данную услугу. В качестве нецивилизованного подхода к обращению с отходами можно привести пример недавнего возгорания на свалке в Шумново.

- А кто конкретно будет вывозить мусор в Конаковском районе?

- В Конаковском районе между оператором и МБУ «Коммунальное хозяйство г. Конаково» в декабре заключен договор об оказании услуг по транспортировке мусора. В свою очередь, МБУ «Коммунальное хозяйство г. Конаково» заключает договоры со специализированными организациями, которые и осуществляли вывоз мусора в поселениях. Таких у нас в районе всего 17. В настоящее время заключены договоры с 14 организациями, ведется работа с организациями, вывозившими мусор в Вахонино, Городне, Редкино.

- То есть, можно сказать, что мусорного коллапса в Конаковском районе нет?

- Коллапса нет. Но есть определенные вопросы, которые находятся в стадии урегулирования. Например, в новогодние праздники из Вахонино пришлось вывозить мусор машинами, обслуживающими город Конаково. Конечно, изменились условия, теперь спецтехнике, на которой вывозились отходы, например, из Городни или Редкино, приходится ездить за 40 километров, это далеко, в некоторых поселениях графики вывоза ТКО изменились. С вводом новых условий необходимы мероприятия по увеличению количества бункеров по сбору мусора, увеличение их объема. Надеюсь, что все имеющиеся вопросы решатся оперативно.

- Куда можно позвонить, если мусор не вывозится?

- В МБУ «Коммунальное хозяйство г. Конаково» создана диспетчерская служба, телефон 89611404141, по нему можно позвонить и задать любые вопросы.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА.