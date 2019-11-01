СОВЕЩАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

9 января губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами регионального правительства. Главной темой стала обстановка в Тверской области в период новогодних и рождественских праздников.

Всего в регионе было организовано более 2770 мероприятий в сфере культуры, на которых побывали свыше 242 тысяч человек. По сравнению с прошлогодним праздничным периодом значительно увеличилось число посетителей государственных учреждений культуры. В частности, в Тверской областной картинной галерее побывали более 5700 тысяч человек – на 3000 больше, чем в прошлом году. Популярностью пользовались музеи в районах, в том числе, в Торжке, Лихославле.

«Туризм – один из наших приоритетов. Это рабочие места, доходы территорий. Этот важный тренд нужно обязательно поддерживать и развивать», – подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, в праздничные дни было организовано 28 выездов школьников для участия в праздничных, спортивных и культурных событиях. В выездных мероприятиях приняли участие более 670 ребят.

Для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий региональная система РСЧС находится в состоянии повышенной готовности до 20 января 2019 года. По информации Управления МЧС по Тверской области, контроль за обстановкой ведут более 1720 человек, привлечено свыше 480 единиц техники. Особое внимание уделено пожарной безопасности на социальных объектах.

В сфере энергетики и ЖКХ в период праздников зафиксированы отдельные перебои в энергоснабжении и обеспечении теплом. В основном время устранения нарушений в жилищно-коммунальном хозяйстве составило 2 - 4 часа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована тенденция к снижению длительности периодов отключения тепла и электроэнергии. Особое внимание уделено теме обращения с твердыми коммунальными отходами, в частности организации сбора и вывоза мусора.

В праздничные дни в соответствии с утвержденными графиками действовали учреждения здравоохранения, где оказывалась первичная медико-санитарная, стационарная помощь. Работали 132 бригады скорой медицинской помощи. Министерством социальной защиты Тверской области проведен обход более 1600 семей.

Пресс-служба правительства Тверской области.