2019 ГОД: НОВОЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Что изменится с 1 января 2019 года в России?

Каждый год правительство радует жителей Российской Федерации какими-либо нововведениями. И зачастую эти новшества, которые направлены на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше, на самом деле заставляют россиян все туже затягивать пояса. С 1 января 2019 года в России произойдет несколько перемен, которые относятся к различным сферам жизни граждан. Вступят в силу нововведения в налогообложении, изменятся уровень заработных плат, пенсионный возраст и многое другое. Попробуем подытожить.



Пенсионная реформа

Одним из главных событий 2019 года является старт пенсионной реформы. Наиболее существенные изменения для россиян в этом вопросе касаются пенсионного возраста. Он будет постепенно повышаться до позиций 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Это спровоцировано старением населения: отмечается значительная тенденция в увеличении количества пенсионеров относительно граждан трудоспособного возраста. В связи с этим возникает дефицит средств в Пенсионном фонде, который через 5 - 10 лет не сможет обеспечивать такое количество пенсионеров. Поэтому было принято решение поднять возрастной порог для выхода на пенсию. Изменения также коснутся ухода на пенсию «по выслуге лет» для врачей, учителей, актеров и работников Крайнего Севера. Для оформления заслуженного отдыха длительность специального стажа не меняется, но по достижении этой цифры необходимо будет еще несколько лет подождать до начала начисления пенсионных выплат. Такой перерыв будет увеличиваться постепенно (с 6 месяцев) и в итоге с 2023 года составит 5 лет. Нововведения не относятся к работникам, которые трудятся на «вредных предприятиях» и в тяжелых условиях, военным, силовикам и малочисленным народам Севера. Для накопления пенсионных выплат правительство предложило ввести понятие индивидуального пенсионного капитала. Это значит, что помимо обязательных 22 процентов от дохода необходимо будет вносить еще 6 процентов для добровольного накопления пенсии. Таким образом, у гражданина будет два способа формирования своего пенсионного капитала: государственный (через ПФР) и индивидуальный. Данная система является добровольной, и гражданин может самостоятельно выбирать, какой процент он готов откладывать на будущее (от 1 до 6 процентов). Кроме того, он может отказаться от участия в этой системе, написав соответствующее заявление у своего работодателя. Следует учитывать, что при отсутствии письменного отказа работник будет автоматически подключен к системе.

Увеличение МРОТ

В Госдуме принято решение, что уровень минимальной оплаты труда должен приравниваться к прожиточному минимуму. С 1 мая 2018 года эти величины были официально установлены на одном уровне. МРОТ будет пересматриваться каждый год и «догонять» прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. С 1 января 2019 МРОТ в России составит 11280 рублей. В субъектах Федерации данная величина может быть повышена на основании стоимости местной «потребительской корзины». Вслед за МРОТ повышаются социальные пособия, которые привязываются к этой величине. Так, например, при оформлении больничного листа по беременности и родам неработающей женщине будут начислять выплаты исходя из новой величины.

Повышение НДС

Закон об увеличении налога на добавочную стоимость был утвержден еще в августе 2018 года. По новым условиям НДС будет составлять не 18 процентов от стоимости товара или услуги, а 20. Перемены относятся только к основной группе товаров/услуг. Льготные категории, для которых предусмотрены ставки 0 и 10 процентов, остаются без изменений. Повышение НДС направлено на увеличение средств государственного бюджета для увеличения обеспечения социального сектора. Многие граждане относятся негативно к подобному новшеству, поскольку оно приведет к повышению цен и снижению покупательной способности населения.

Налогообложение

самозанятых лиц

С 1 января в четырех регионах России начинает действовать пилотный проект, который направлен на легализацию труда самозанятых особ. С его помощью лица, которые фактически работают, но не оформлены официально (работают сами на себя), смогут уплачивать налоги со своих доходов. А в дальнейшем это даст им право использовать различные социальные привилегии, которые доступны официально трудоустроенным гражданам. Размер налогообложения составит 3 и 6 процентов. Первый относится к тем, кто предоставляет услуги физическим лицам, а второй – кто обслуживает юридические лица. Новая схема уплаты налогов очень проста в эксплуатации. Ее планируют реализовать с помощью мобильного приложения. При этом гражданам не нужно будет посещать налоговую и прочие инстанции для оформления документов. Регистрация будет происходить через приложение, а отчисления в налоговую службу – после выполнения соответствующих настроек.

Акцизы

Акцизы включены в цену товаров, которые пользуются большим спросом, но при этом не являются средством первой необходимости. Таким образом, происходит дополнительное наполнение бюджета, а также регулирование продаж некоторой продукции, которая может наносить вред здоровью (табак, алкоголь). Величина акцизов пересматривается каждый год. В 2019 году для определенных товаров были утверждены следующие ставки: бензин 5 класса – 12314 рублей за тонну; дизельное топливо – 8541 рубль за тонну; моторное масло (остается на прежнем уровне) – 5400 рублей за тонну; бензин прямогонного типа – 13912 рублей за тонну; алкогольная продукция с содержанием спирта выше 9 процентов - 523 рубля за каждый литр спирта, который содержится в готовой продукции; алкогольная продукция с содержанием спирта до 9 процентов - 418 рублей/литр готовой продукции; вино – от 5 до 18 рублей/литр; шампанские вина – от 14 до 36 рублей/литр; табак – 3050 рублей/кг, сигары – 207 рублей на единицу; табак для нагревания – 5808 р/кг; электронные сигареты – 48 р/единица.

Налог на движимое

имущество

С 2019 года отменяется налогообложение движимого имущества предприятий. Это положительное событие для организаций, которое позволит не скрывать свои активы. Уменьшение налоговой нагрузки позволит бизнесу эффективно развиваться и увеличивать свои доходы. Упразднение налога на движимое имущество прописано в федеральном законе №302-ФЗ от августа 2018 года. В Налоговый кодекс были внесены поправки, которые подразумевают исключение движимого имущества из объектов налогообложения. Ранее в регионах действовали льготы, которые смягчали организациям уплату налогов. Поскольку с 1 января 2019 года данный сбор платить не нужно, то и льготы аннулируются.

Налог

на недвижимость

С нового года налогооблагаемая сумма недвижимого имущества будет приравнена к кадастровой оценке, а не инвентаризационной оценочной стоимости. Размер налога составляет от 0,1 до 0,3 процента от цены за имущество, которая внесена в кадастровые документы. При этом местные власти могут самостоятельно регулировать величину ставки. Так, например, в Москве ставка зависит от стоимости жилплощади. Если ее цена составляет 10-20 млн. рублей, то применяется ставка в 0,15 процента, если 20-50 млн. рублей – 0,2 процента, 50-300 млн. рублей – 0,3 процента. В Татарстане ставка предусмотрена в 0,2 процента для владельцев квартир и 0,3 процента - для частных домов. Эксперты утверждают, что больше всех от привязки к кадастровой документации пострадают владельцы старых квартир, расположенных в центре крупных городов. В их случае фискальное обложение увеличиться в 7-10 раз. При этом для владельцев жилья в новых домах на окраинах суммы увеличатся в 1,5 - 2 раза.

Источник: https://2019-god.com