Актуально!

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Уважаемые граждане!

В Тверской области в целях улучшения демографической ситуации постановлением правительства Тверской области № 340-пп от 3 декабря 2018 г. утвержден Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин. Данная мера социальной поддержки позволит обеспечить полноценным питанием будущих матерей, которое необходимо для развития будущего ребенка, а также стимулирует женщин из малообеспеченных семей вставать на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности для квалифицированного наблюдения за протеканием беременности.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют беременные женщины:

- являющиеся гражданами Российской Федерации, место жительства которых на территории Тверской области и на день обращения за ежемесячной денежной выплатой составляет не менее трех лет;

- при сроке беременности не менее 12 недель, состоящие на диспансерном учете по беременности в медицинских организациях Тверской области;

- одиноко проживающие и проживающие в семье, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области на дату обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты;

- при условии ежемесячного посещения женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет по беременности.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин устанавливается в размере 2000 рублей. Основанием для назначения ежемесячной денежной выплаты является представление в Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области или в филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением следующих документов:

• справки о постановке на учет по беременности, заверенной врачебной комиссий медицинской организации, поставившей женщину на учет по беременности;

• документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

• документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя, - в случае подачи заявления через представителя;

• справки, заверенной личной подписью и печатью врача акушера-гинеколога, о посещении беременной женщиной медицинской организации, поставившей женщину на учет по беременности, либо справка о болезни беременной женщины и (или) ее несовершеннолетних детей, в том числе о нахождении женщины в этот период в медицинской организации в стационарных условиях (данная справка представляется ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем представления справки о постановке на учет).

Женщинам, вставшим на учет по беременности до 1 января 2019 года, ежемесячная денежная выплата производится с 1 января 2019 года.

При расчете среднедушевого дохода семьи в составе семьи заявителя учитываются совместно проживающие с ним его супруг и дети.

Ежемесячная денежная выплата не производится за месяц, в котором женщина не посещала медицинскую организацию, поставившую женщину на учет по беременности, за исключением случаев нахождения женщины в период беременности в стационарном лечебном учреждении.

Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин будет производить Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области.

С заявлением на предоставление ежемесячной денежной выплаты обращаться:

- в ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, дом 7, кабинет № 1. Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45, четверг с 8.00 до 13.00. Пятница - неприемный день;

- в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

По всем вопросам обращаться по телефону Центра 8 (48242) 3-27-17.

А. КОЛПАКОВ, директор ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района Тверской области.