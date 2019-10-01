Губернатор Игорь Руденя встретился с коллективом вокального ансамбля ветеранов труда «Метелица»

10 января Губернатор Игорь Руденя посетил Тверской комплексный центр социального обслуживания населения, где провел встречу с коллективом вокального ансамбля ветеранов труда «Метелица». Недавно для ансамбля при поддержке региона приобретены сценические костюмы. Решение было принято Игорем Руденей по итогам личного приёма граждан в ноябре 2018 года. С обращением от лица коллектива выступила его художественный руководитель Людмила Зернова.

Средства на закупку сценических костюмов выделены в рамках программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области на 2017-2022 годы».

В ходе встречи участницы ансамбля поблагодарили главу региона за поддержку, исполнили несколько концертных номеров, поделились своими творческими и другими планами, среди которых – привлекать на свои выступления большее количество зрителей.

«Мы дадим поручение в течение месяца внести предложения по имеющимся для этих целей площадкам. Это позволит вам не просто встречаться, репетировать, но и собирать большую аудиторию на своих концертах», – сказал Игорь Руденя.

Ансамбль «Метелица» при клубе «Ветеран» на базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения действует с 2002 года. Возраст участниц - от 59 до 86 лет. Коллектив регулярно выступает на мероприятиях в Твери и области, является неоднократным победителем и призёром городских и региональных фестивалей и конкурсов. В репертуаре ансамбля русские народные песни, песни народов мира, романсы композиторов-классиков, произведения современных авторов, в том числе тверских.

В Тверской области уделяется особое внимание вопросам поддержки представителей старшего поколения. Глава региона принял решение об увеличении в Тверской области размера единовременных выплат к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны до 10 тысяч рублей. По инициативе Губернатора в 2018 году эта поддержка уже была увеличена с 2,5 до 5 тыс. рублей.

В 2018-м единовременная выплата к Дню Победы была предоставлена 3368 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, а также жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На эти цели из регионального бюджета направлено свыше 17 млн рублей.

В настоящее время в Тверской области проживает более 370 тысяч людей пожилого возраста. Для них в регионе действуют различные виды социальной помощи, ряд услуг – «социальный автомобиль» и «социальное такси», прокат средств адаптации (трости, костыли, инвалидные коляски, ходунки и другое), услуги юриста, психолога.

На территории области создано более 300 клубов и объединений по интересам для пожилых людей, в которых занимаются свыше 8 тысяч граждан пожилого возраста. Жители тверского региона вступают в ряды «серебряных» волонтеров, участвуют в оказании помощи нуждающимся.

Кроме того, реализуются программы «Бабушка, дедушка - онлайн», «Азбука Интернета» для бесплатного обучения основам компьютерной грамотности.

Пресс-служба Правительства Тверской области