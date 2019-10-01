Игорь Руденя определил основные задачи бюджетной политики на 2019 год

10 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное исполнению областного бюджета Тверской области за 2018 год и бюджетной политике на 2019 год.

Игорь Руденя поставил задачу организовать работу по дополнительному увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тверской области. Губернатор отметил, что должна быть создана система мотивации муниципальных образований к увеличению доходов местных бюджетов. В связи с этим будет совершенствоваться система межбюджетных отношений с муниципальными образованиями в части подходов к распределению выравнивающих и балансирующих трансфертов.

В числе основных задач, поставленным перед областным министерством финансов - повышение эффективности бюджетных расходов, усиление роли планирования при формировании бюджетных ассигнований, продолжение работы по сокращению государственного долга.

Пресс-служба Правительства Тверской области