В Тверской области сдерживают тарифы на электроэнергию

Снижение тарифов на электроэнергию в Тверской области стало одним из важнейших результатов работы регионального правительства в 2018 году. При этом энергетики подтвердили ранее принятые обязательства по исполнению мероприятий инвестиционной программы.

Напомним, с 1 января плата за электричество для населения Тверской области сохраняется в размере 4,23 руб/Квт.ч, а во втором полугодии увеличится лишь на 4 копейки, и это будет минимальное увеличение тарифа среди регионов Центрального федерального округа. Кроме того, в последний рабочий день прошедшего года на совещании в Правительстве Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, было принято решение о снижении с 2019 года на 10% тарифов на электрическую энергию для потребителей на низком уровне напряжения. Это, в основном, предприятия малого бизнеса, сельхозпроизводители. С 1 января тариф для таких категорий потребителей снижен на 41 копейку. Таким образом, Тверская область переместилась с 3 на 8 место в ЦФО по уровню цен на электроэнергию низкого напряжения. Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности Тверской области заморожен тариф на услуги по передаче электроэнергии среднего и высокого напряжения, прежде всего, для средних и крупных производств. Для них тариф на протяжении 2019 года останется на уровне 2018 года.

В условиях либерализации энергетического рынка добиться сдерживания цен было непросто.

«Губернатор Игорь Руденя вновь продемонстрировал большие лоббистские возможности на федеральном уровне», – считает директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.

По его словам, сдерживание роста тарифов особенно важно для выполнения задач, которые поставлены в национальных проектах, в их числе, прорывные темпы роста экономики.

Между тем, в Правительстве Тверской области благодарят генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского и генерального директора ПАО «МСРК Центра» Игоря Маковского за согласованную позицию по сдерживанию роста тарифов, а также за готовность, несмотря на это, выполнять масштабный комплекс мероприятий в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Прошедшие в 2018 году трехмесячные учения энергетиков показали актуальность задачи модернизации электросетевого хозяйства для тверского региона, который занимает первое место в ЦФО по протяженности электросетей, при этом большая часть линий электропередачи проходит по лесистой и заболоченной местности. В ходе учений расчищено 12700 га и расширено 1103 га просек воздушных линий электропередачи, 549 км обычного провода заменено на самонесущий изолированный.

Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья. Установлена 11901 железобетонная опора воздушных линий, свалено более 30800 деревьев, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.

«Для жителей Тверской области учения энергетиков – это беспрецедентное мероприятие, которое даёт уверенность, что качество и надёжность электроснабжения будут обеспечены на должном уровне. Мы ожидаем повышения устойчивости энергоснабжения и снижения аварийности на 50%. Для нас это существенный вклад в развитие экономики региона», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Павел Голованов