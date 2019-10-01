В Бологовском районе Тверской области создается современный образовательный комплекс

10 января Губернатор Игорь Руденя осмотрел образовательный комплекс на территории войсковой части в Хотилово-2 Бологовского района. Решение о его создании было принято в ходе строительства детского сада на 100 мест, который открыт в Хотилово-2 в 2017 году.

На сегодняшний день проведены ремонтные работы в действующем здании Хотиловской школы: сделан вентилируемый фасад, обновлены оконные блоки, отремонтированы кровля, крыльцо, санитарные комнаты. Возведено здание пристройки к школе, где будет спортивный зал с учебными помещениями. Обустроен вентилируемый фасад, кровля, окна и откосы, проложены внутренние инженерные сети.

«Прежде всего, необходимо достроить спортивный комплекс. В школе будет большой спортзал, а также многофункциональные кабинеты, библиотека. Столовую перенесем в новое крыло, завершим ремонт основного здания школы. Здесь предусмотрены все необходимые коммуникации в соответствии с новыми технологиями. Уже сделали ремонт санитарных комнат по областной программе», – прокомментировал Игорь Руденя представителям СМИ итоги осмотра образовательного комплекса.

Губернатор также отметил удачное проектное решение нового детского сада, который был построен при поддержке компании «Роснефть». Глава региона сообщил, что этот проект в дальнейшем планируется использовать как типовой при строительстве других дошкольных учреждений.

В числе ключевых направлений в сфере образования Тверской области на ближайшие годы – укрепление материально-технической базы образовательных организаций, ликвидация очереди в детские сады для детей младше 3-х лет, переход школ на работу в одну смену. Задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей – ежегодный ввод в регионе как минимум одного учреждения образования.

26 декабря 2018 года в Тверской области состоялось торжественная церемония открытия школы в Степурино Старицкого района. Строительство учреждения на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест в деревне Степурино началось в 2009 году и было возобновлено в 2017-м решением Губернатора Игоря Рудени.

До 2021 года предусмотрен ввод еще трёх школ в Твери: в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 детских мест, в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» на 1224 места каждая. Финансирование строительства объектов обеспечивается за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Кроме того, к 2021 году для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет планируется строительство более 10 детских садов на 1700 мест в 9 муниципальных образованиях. Предполагается, что новые учреждения появятся в Твери, Торопце, Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке, Старицком, Максатихинском, Лихославльском, Калининском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области