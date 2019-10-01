Эксперты: назначение Александра Цветкова – логичный шаг региональной власти по повышению управляемости в сферах энергетики и ЖКХ

Новое назначение в команде губернатора Игоря Рудени полностью соответствует политике главы региона, ориентированной на мобилизацию внутреннего кадрового потенциала и выполнение задач в рамках Стратегии-2024, считают эксперты.

Сегодня стало известно, что Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении Александра Цветкова министром энергетики и ЖКХ Тверской области. Ранее Цветков исполнял обязанности руководителя этого ведомства, созданного в декабре прошлого года.

«Считаю решение главы региона как по созданию отдельного министерства, так и по назначению его руководителя справедливым и логичным. Александр Иванович Цветков – профессионал высокого уровня. Он очень хорошо знает положение дел на территориях, взаимодействует с главами, лично приезжает на все проблемные объекты ЖКХ и энергетики, имеет серьезный опыт работы в отрасли. Как энергетики мы друг друга прекрасно понимаем», – отмечает глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина, много лет работавшая в сфере энергетики.

По словам заместителя председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Александра Тягунова, в отрасли ЖКХ и энергетики региона в последние годы происходят заметные перемены к лучшему.

«Создание профильного министерства и назначение его главой Александра Цветкова – ответственного, компетентного специалиста – подтверждает, что для губернатора Игоря Рудени и региональной власти в целом это направление действительно является приоритетным. Логичный шаг – повышение управляемости в сферах ЖКХ и энергетики. Это позволит успешно реализовать задачи, поставленные главой государства в рамках Стартегии-2024», – считает депутат.

Также Александр Тягунов подчеркнул, что депутатский корпус готов оказать новому министру поддержку по всем направлениям работы.

Приоритеты ведомства уже обозначены губернатором Игорем Руденей.

«Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области необходимо активизировать работу по модернизации отрасли, работать над повышением качества услуг для населения, консолидацией коммунальных активов, своевременной организацией подготовки к осенне-зимнему периоду, газификацией региона», — сказал глава региона.

Одной из ключевых задач министерства должна стать газификация Тверской области, в частности, юго-западных территорий, Нелидовского городского округа, подчеркнул губернатор.

Об Александре Цветкове известно, что с 2001 по 2006 год он работал в сфере государственного надзора за электро- и теплосетями, с 2006 по 2017-й был главным инженером, директором Нелидовского филиала ООО «Тверская теплоснабжающая компания». С 2017 года занимал должность заместителя главы администрации Нелидовского района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и энергетике, с 2018-го работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.