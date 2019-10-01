Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Пено с 77-й годовщиной освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков

10 января отмечается 77 лет со дня освобождения поселка Пено Тверской области от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием руководство муниципального образования и жителей территории поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Великая Отечественная война принесла горе в каждую пеновскую семью. Оккупация стала одной из самых трагичных и в то же время героических страниц в истории поселка. Жители Пено вместе с солдатами и офицерами Красной Армии оказали сопротивление врагу, многие отдали свои жизнью ради свободы и независимости нашей Родины. Уверен, что в сердцах всех поколений пеновцев всегда будет жить светлая память о подвиге героев, защитивших и возродивших родную землю», - отмечено в телеграмме Игоря Рудени.

В годы Великой Отечественной войны территория Пено была оккупирована около полугода, все это время местные партизаны отчаянно сопротивлялись натиску противника. В братских могилах на территории района покоятся 1170 защитников Родины.

Пеновский край стал местом рождения и трагической гибели Лизы Чайкиной. В память о легендарной партизанке в Пено был создан музей, где представлено около 900 экспонатов – личные вещи и награды Лизы Чайкиной, а также военные снаряды, оружие, найденные поисковыми отрядами и жителями района.

В Пеновском районе находилась и деревня Ксты, которую в январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты полностью уничтожили. В 1985 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс. В 2018 году по поручению Губернатора Игоря Рудени проведена реставрация мемориала. На работы из областного бюджета направлено более 19,4 млн рублей. Был произведен демонтаж разрушенных элементов, сделана гранитная облицовка, освещение, отремонтирована пешеходная дорожка, выложена брусчатка.

Пресс-служба Правительства Тверской области