Работа по транспортированию отходов и состоянию мест накопления ТКО с 1 января 2019 года находится на контроле и под постоянным мониторингом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство». В целом, вывоз мусора в Твери и области осуществляется в штатном режиме.

В г. Твери перебои с вывозом отходов возникали в связи с безответственной позицией ряда организаций, в частности ООО «Экосервис» и ООО «БиС», ранее осуществлявших деятельность по транспортированию ТКО: 31 декабря 2018 года они собрали с площадок контейнеры, оставив отходы.

В период с 1 по 8 января в Московском, Пролетарском и Центральном районах Твери компаниями ООО «Чистый город» и ООО «ТрансСервис» на контейнерные площадки установлено 300 контейнеров. Еще 100 контейнеров будет установлено 9 января, 200 контейнеров - в срок до 14 января. В Заволжском районе Твери ООО «Тверьспецавтохозяйство» установило 530 контейнеров, в срок до 15 января будут размещены дополнительно 100 контейнеров. В местах отсутствия контейнеров временно установлены бункеры-накопители. Вывоз мусора осуществляется ежедневно. В ООО «Тверьспецавтохозяйство» предоставляются копии маршрутных листов по вывозу ТКО за предыдущий день.

По вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами можно обращаться на телефон «горячей линии» 8-800-250-99-48, с 8.00 до 20.00.

ООО «Тверьспецавтохозяйство»