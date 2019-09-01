Шесть позитивных событий Тверской области вошли в мониторинг фонда «Петербургская политика» за декабрь 2018 года

Тверская область вновь вошла в группу регионов со средней устойчивостью в рейтинге, подготовленном Фондом «Петербургская политика» по итогам декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте «Давыдов.Индекс».

Также на сайте опубликован мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов. Позитивную повестку Тверской области в последнем месяце прошедшего года, по версии авторов мониторинга, определили шесть ключевых событий.

Прежде всего, отмечена рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей, в ходе которой глава Верхневолжья доложил президенту о первых результатах перехода региона на цифровое эфирное телевещание.

В мониторинг вошло намерение нового собственника Торжокского вагоностроительного завода – холдинга «Транспортные компоненты» – возобновить в 2019 году производство и урегулировать вопрос задолженности по заработной плате.

«Предприятие возобновит хозяйственную деятельность при участии большой инвестиционной группы, которая нам знакома по взаимодействию с Тверским вагоностроительным заводом. Эта деятельность будет связана с работой по пассажирскому подвижному составу. И что очень важно – планируем закрыть задолженность по заработной плате перед работниками завода», – прокомментировал тему губернатор Игорь Руденя.

Эксперты обратили внимание на заключение соглашения о сотрудничестве между Фондом развития промышленности Тверской области и региональным филиалом АО «Россельхозбанк». В подписанном документе акцент сделан на программах кредитования, ориентированных на стимулирование технологической модернизации производств и внедрение инноваций.

Кроме того, в декабре губернатор Игорь Руденя и президент ВТБ Андрей Костин обсудили реализацию проектов банка на территории региона.

«Мы говорили о развитии в регионе МФЦ совместно с банком ВТБ и Почта Банком, что обсуждали ранее с нашими партнерами. Также речь шла об участии ВТБ как финансового института в проектах по строительству объектов на территории Тверской области, банк подтвердил свою заинтересованность. Самое главное – мы договорились о реализации благотворительных программ ВТБ в регионе в части возведения спортивных сооружений», – сообщил Игорь Руденя по итогам встречи.

В декабрьском мониторинге также отмечены запуск скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Тверь – Торжок и запуск магистрального газопровода Ухта–Торжок-2.

Михаил Бородов