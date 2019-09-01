Тверская область вошла в топ-10 регионов, получающих доходы от внутреннего туризма

«Сбербанк» поместил Тверскую область в топ-10 регионов, получающих реальные доходы от внутреннего туризма: подсчитано, что гости Верхневолжья оставили в экономике территории более 10,3 млрд рублей. Ассоциация туроператоров России отмечает, что ставку на туристический рынок Тверской области сделали известные федеральные бренды. Насколько увеличился турпоток в регион, станет известно в 2019 году. По прогнозам, эта цифра повысится на 8-10% по сравнению с 2017 годом, когда регион посетили 1,4 млн туристов.

«Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Еще одним свидетельством того, что Тверская область приобрела сегодня статус туристического региона, является присуждение Правительством РФ премии коллективу отеля загородного и событийного отдыха «Конаково Ривер Клаб» за достижения в сфере туризма по итогам 2018 года. Один из активно развивающихся туристических объектов Верхневолжья, где проходят лучшие мероприятия в рамках регионального событийного календаря, принял участие в конкурсе по инициативе Правительства Тверской области. Регион помог подготовить заявку и оказывал поддержку на всех этапах ее рассмотрения.

В рамках новой федеральной программы развития туризма в России на 2019-2025 годы тверской регион планирует создать кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море». Инвестиционный проект Губернатор Игорь Руденя представил Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года.

Кроме того, в 2019 году особое внимание планируется уделить детскому туризму, который позволяет сгладить эффект «межсезонья» для туристической отрасли. Для туроператоров, развивающих это направление, предусмотрено выделение 2 млн рублей субсидий, столько же в общей сложности смогут получить транспортные компании на приобретение автобусов для организации детских туристских перевозок. В планах также - создание первого тверского туристского волонтерского корпуса и развитие сети туристских информационных центров.

Пресс-служба Правительства Тверской области