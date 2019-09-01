В Твери пройдет Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие»

XVI Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» пройдет 10 и 11 января в Твери в Воскресенском кафедральном соборе и на сцене Тверской академической филармонии.

Фестиваль организован при поддержке Правительства Тверской области, Тверской и Кашинской епархии. По мнению Губернатора Игоря Рудени, он способствует развитию хорового искусства и распространению традиций христианской музыкальной культуры.

В фестивале примут участие ведущие хоровые коллективы из Твери, Москвы, Конаково, Кимр. Духовные и светские произведения исполнят мужской вокальный ансамбль «АРТэЛь», академический хор «Благолепие»,

фольклорный ансамбль «Межа», ансамбль колокольной музыки «Колокола России», концертный хор и ансамбль «Камо Грядеши» хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково, народный академический хор Дворца культуры «40 лет Октября», хор учащихся младших классов «Глория», ансамбль «Небесные ласточки», камерный хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, образцовый хор «Аллилуйя», Губернаторский камерный хор «Русский партес».

10 января в 12.00 выступления состоятся в Воскресенском кафедральном соборе г. Твери, 11 января в 18.30 - на сцене Тверской академической филармонии.

Пресс-служба Правительства Тверской области