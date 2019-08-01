В Твери подвели итоги конкурса «Рождественский дар»

8 января в галерее живописи им. Зверькова в Твери состоялось награждение победителей конкурса декоративно-прикладного творчества «Рождественский дар». Участие в нем приняли ученики общеобразовательных учреждений Твери, работы были представлены в номинациях: «Рождественский рисунок», «Рождественский сувенир» и «Рождественская открытка».

Конкурс проводится общественной организацией «Тверской союз православных мирян» в рамках проекта Правительства Тверской области «Народные ремесла и традиции: из прошлого в будущее». Итоги конкурса были подведены 25 декабря в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского.

Всего на конкурс поступило более 200 работ. Победителями в разных возрастных группах в номинации «Рождественский сувенир» стали Егоров Руслан (СОШ №50), Бойков Михаил (школа им. свт. Тихона Задонского), Жадяева Аполлинария (СОШ № 30). В номинации «Рождественская открытка» первые места заняли Мосолова Ксения (СОШ №30) и Чигирь Дарья (СОШ №40). Лучшими в номинации «Рождественский рисунок» признаны Кальчугин Андрей (СОШ №45), Морозова Аксинья (СОШ №30), Измайлова Асет (СОШ №40).

Главным призом для победителей станет поездка в Сергиев Посад, в Музей игрушки.

Накануне, в праздник Рождества Христова, в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко.

«Сегодня, в светлый праздник Рождества Христова вы нам ещё раз напомнили, что национальные черты нашего характера - это доброта, ответственность, любовь и всепрощение», - обратился к ребятам Игорь Руденя.

Глава региона и почетные гости побывали также в этот день в Вознесенском Оршином монастыре, где поздравили воспитанниц «Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского".

7 января православный мир отметил Рождество Христово. В храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя встретил Рождество вместе с прихожанами собора в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области