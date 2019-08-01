В Вознесенском Оршином монастыре состоялся праздник в честь Рождества Христова

7 января Губернатор Игорь Руденя поздравил с Рождеством Христовым воспитанниц «Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского" при Вознесенском женском Оршином монастыре.

Игорь Руденя и почетные гости - митрополит Тверской и Кашинский Савва, а также депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко - побывали на концерте, который подготовили воспитанницы центра. Гости праздника вручили девочкам подарки.

Первые воспитанницы в монастырь были приняты в конце 1990-х годов. В 2009 году здесь была создана служба помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В основном в центр «Родник» попадают дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Здесь они получают полное среднее образование, изучают основы православной веры, церковнославянский язык, историю церкви, обучаются игре на фортепиано, хоровому пению, рисованию, живописи, рукоделию. Всего за время существования центра заботу, поддержку и тепло здесь обрели более 80 девочек с непростой судьбой. Праздничные мероприятия в честь Рождества Христова также прошли в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского. Учеников и преподавателей поздравили Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва. В школе состоялась рождественская елка, в школьном храме – прославление праздника. Ребята также подготовили рождественский спектакль «Сказка о царе Салтане».

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжествах в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в региональной столице. Рождественское богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Пресс-служба Правительства Тверской области