Игорь Руденя поздравил с Рождеством Христовым учеников Тверской епархиальной православной школы

Пресс-служба Правительства Тверской области

7 января в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского прошли традиционные праздничные мероприятия в честь Рождества Христова. Учеников и преподавателей поздравили Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко.В этот день в школе состоялась Рождественская елка, в пришкольном храме – прославление праздника. Ребята представили гостям спектакль «Сказка о царе Салтане».«Сегодня, в светлый праздник Рождества Христова вы нам ещё раз напомнили, что национальные черты нашего характера - это доброта, ответственность, любовь и всепрощение», - обратился к ребятам Игорь Руденя.Губернатор вручил подарки первоклассникам школы.Тверская епархиальная православная школа была открыта в 1994 году. Наряду с общеобразовательными предметами в программу включены дисциплины, посвящённые историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви. Кроме учебных классов, в школе есть библиотека, трапезная, спортивный и актовый залы, кабинет здоровья, действуют различные кружки, студии и спортивные секции.В настоящее время в школе обучаются свыше 200 детей, преподавательский коллектив насчитывает более 30 педагогов. Учащиеся школы являются участниками и призерами олимпиад, преподаватели – соискателями премии «За нравственный подвиг учителя» по Центральному Федеральному округу в области духовно-нравственного воспитания молодежи.7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжествах в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в региональной столице. Рождественское богослужение провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва.