Игорь Руденя встретил Рождество вместе с прихожанами Александро-Невского собора в Твери

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжествах в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в региональной столице.

Рождественское богослужение провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Александро-Невский собор на территории нынешней Привокзальной площади был построен в 1893 году. В 1929 году храм закрыли, в 1983-м разобрали.

Воссоздание святыни началось в 2010 году. Первое богослужение прошло в соборе в 2015-м. С 2018-го храм постоянно открыт для прихожан.

Здание восстановлено в историческом виде, резной деревянный иконостас в точности воспроизводит утраченный в начале XX века.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м — в Спасском кафедральном соборе Бежецка.

Пресс-служба Правительства Тверской области