7 января – Рождество Христово



Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые жители Тверской области!Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!Этот великий, светлый праздник наполняет наши сердца верой,любовью и надеждой.Православная вера на протяжении тысячи лет является духовной инравственной опорой нашего народа, помогает людям в служении Родине, сохранении семейных ценностей и воспитании детей. В православии мы черпаем мудрость и духовную силу.Русской православной церкви принадлежит огромная роль в сбережении богатейшего культурного и духовного наследия тверской земли и всего нашего Отечества, сохранении мира и согласия в обществе.Желаю всем жителям Тверской области душевной радости, мира исчастья! Пусть праздник Рождества Христова вдохновляет нас насозидательный труд и благие дела.