7 января – Рождество Христово

posted by Максим Малахов on пн, 01/07/2019 - 09:44

 


Уважаемые жители Тверской области! 
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! 
Этот великий, светлый праздник наполняет наши сердца верой, 
любовью и надеждой. 
Православная вера на протяжении тысячи лет является духовной и 
нравственной опорой нашего народа, помогает людям в служении Родине, сохранении семейных ценностей и воспитании детей. В православии мы черпаем мудрость и духовную силу. 
Русской православной церкви принадлежит огромная роль в сбережении богатейшего культурного и духовного наследия тверской земли и всего нашего Отечества, сохранении мира и согласия в обществе. 
Желаю всем жителям Тверской области душевной радости, мира и 
счастья! Пусть праздник Рождества Христова вдохновляет нас на 
созидательный труд и благие дела. 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.