7 января – Рождество Христово

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот великий, светлый праздник наполняет наши сердца верой,
любовью и надеждой.
Православная вера на протяжении тысячи лет является духовной и
нравственной опорой нашего народа, помогает людям в служении Родине, сохранении семейных ценностей и воспитании детей. В православии мы черпаем мудрость и духовную силу.
Русской православной церкви принадлежит огромная роль в сбережении богатейшего культурного и духовного наследия тверской земли и всего нашего Отечества, сохранении мира и согласия в обществе.
Желаю всем жителям Тверской области душевной радости, мира и
счастья! Пусть праздник Рождества Христова вдохновляет нас на
созидательный труд и благие дела.
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.