Представительница Тверской области Наталья Непряева стала вице-чемпионом лыжной гонки «Тур де Ски»

6 января в Италии состоялись финальные соревнования многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». По итогам состязаний представительница Тверской области Наталья Непряева завоевала второе место. Это первая медаль российских лыжниц по итогам «Тур де Ски».

30 декабря в рамках «Тур де Ски» 2018-2019 Наталья Непряева победила в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км.

«Эта победа не только пополнила список Ваших личных достижений, но и ещё раз подтвердила заслуженный авторитет тверской школы лыжных гонок», — отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении спортсменке.

2 января Наталья Непряева пришла второй по результатам общего старта «Тур де Ски» на 10 км, 3 января финишировала на второй позиции в гонке преследования на 10 км свободным стилем, 5 января также взяла серебро в масс-старте.

«Тур де Ски» 2018-2019 — тринадцатая в истории многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Соревнования прошли с 29 декабря 2018-го по 6 января 2019 года в Италии, Швейцарии и Германии. На трассы вышли сильнейшие лыжники мира.

Тверская спортсменка Наталья Непряева является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Бронза Непряевой – первая олимпийская награда в истории тверского лыжного спорта. Результатом её успешного выступления на Олимпиаде стало звание заслуженного мастера спорта России.

По итогам участия в Олимпийских играх Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с Натальей Непряевой, её родителями и тренерами. Глава региона наградил спортсменку знаком «За заслуги в развитии Тверской области». Весной лыжница пообщалась и поделилась опытом с воспитанниками спортивных школ Верхневолжья на площадке дворца спорта «Юбилейный».

Пресс-служба Правительства Тверской области