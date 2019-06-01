Вклад Тверской области в развитие туристской индустрии России отмечен Правительством РФ

Коллектив отеля загородного и событийного отдыха «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области в числе 10 команд из регионов удостоен премии Правительства Российской Федерации за достижения в сфере туризма по итогам 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Один из активно развивающихся туристических объектов Верхневолжья, где проходят лучшие мероприятия в рамках регионального событийного календаря, принял участие в ежегодном конкурсе Правительства России по инициативе Правительства Тверской области. Регион помог подготовить заявку и оказывал поддержку на всех этапах ее рассмотрения.

Продвижение туристского потенциала Верхневолжья, создание современной инфраструктуры индустрии гостеприимства – приоритетные направления региональной отраслевой программы. Присуждение премии Правительства РФ свидетельствует о том, что Тверская область приобрела сегодня статус туристического региона наравне с Краснодарским краем, Ленинградской областью, Карелией и другими территориями, также получившими премии за достижения в сфере туризма по итогам 2018 года.

Особое место на туристской карте региона отведено Конаковскому району.

«Сегодня Конаковский район является одним из лидеров в общероссийском сегменте внутреннего туризма, привлекает туристов из разных регионов, в первую очередь, Москвы. Обеспечена высокая транспортная доступность территории», — отметил Губернатор Игорь Руденя летом 2018 года в ходе осмотра нового моста через реку Дойбица, который построен в муниципалитете на средства федеральной целевой программы по развитию туризма на 2011-2018 годы.

В рамках новой федеральной программы развития туризма в России на 2019-2025 годы тверской регион планирует создать кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море». Инвестиционный проект Губернатор Игорь Руденя представил Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года.

В проект входит создание уникального транспортно-логистического узла в Завидово Конаковского района. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами. В самом Конаково, недалеко от «Ривер Клаба», планируется сделать новую дорогу, причальную стенку для круизных судов и уникальный музейный комплекс.

На реализацию проекта планируется направить порядка 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, ещё около 300 млн рублей – из региональной казны. Кроме того, предусмотрены частные инвестиции.

Справочно: Премии Правительства Российской Федерации в области туризма учреждены в 2014 году. В 2018-м на рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий было представлено 27 проектов. При отборе учитывались социальная и экономическая значимость проектов, их вклад в развитие туристской индустрии России. Кроме Тверской области премии присуждены авторским коллективам за создание туристических объектов в Ленинградской, Орловской, Тюменской областях, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, Республиках Крым и Карелия.

Пресс-служба Правительства Тверской области