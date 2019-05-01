В Тверской области исполнилась еще одна детская мечта с «Ёлки желаний» в Кремле

По поручению Президента Владимира Путина до Старого нового года в регионах страны исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья. Желания ребят были записаны и развешаны на праздничных елках в Кремле на Государственном Совете 27 декабря прошлого года. Принимавший участие в заседании Губернатор Игорь Руденя ознакомился с мечтами пяти юных жителей региона, три желания уже исполнены.

Двенадцатилетняя Ульяна Звездина из Кесовой Горы загадала желание побывать на Новогодней елке в Кремле. Мечта исполнилась 4 января – Ульяна вместе с мамой посетили главную елку в стране. По словам девочки, яркое красочное представление в Кремле ей очень понравилось, впечатления от поездки в столицу создадут отличное настроение на весь год.

Ранее исполнились желания еще двух маленьких жителей Верхневолжья. Четырёхлетний Леша Лункин мечтал встретиться с настоящим художником и порисовать вместе с ним. В Тверском областном художественном училище имени Венецианова занятие для Леши провела заслуженная художница России Людмила Юга.

Шестилетняя Алена Зайцева, мечтала о посещении циркового представления всей семьей. Еще до наступления 2019 года девочка не только смогла увидеть яркое шоу, но и побывать за кулисами цирка – узнать, как артисты готовятся к выходу на арену, что происходит в антракте, вблизи изучить костюмы и реквизит.