Тверской Театр кукол встречает Год театра с новым оборудованием

В рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» в Тверском театре кукол установлено новое акустическое оборудование. Это стало хорошим подарком для учреждения к началу Года театра в России, а также к 75-летнему юбилею театра, который он отметит в марте 2019 года.

Подпроект реализован Министерством культуры Российской Федерации, Правительством Тверской области и Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

Новое оборудование включает в себя систему управления звуком, приборы звукозаписи и беспроводные микрофоны, что дает возможность улучшить уровень постановок.

Уже в праздничные дни зрители смогут оценить новое качество звука на новогодних представлениях и спектаклях.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни, важно создать условия для развития этих учреждений. Поэтому на уровне региона большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы театров.

В начале 2018 года Тверскому театру кукол был передан автобус для гастролей. На приобретение транспорта из областного бюджета было выделено 5,1 млн рублей.

Тверской театр кукол на протяжении нескольких лет является участником проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Благодаря этому зрители уже увидели спектакли с использованием современных световых эффектов и выразительных видеопроекций.

Всего сегодня в репертуаре театра около 30 постановок для детей, в планах коллектива – выпуск спектаклей для взрослых. 7-9 декабря 2018 года Тверской театр кукол впервые принял участие в Международном театральном фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы», который прошёл в Ульяновске. Тверской коллектив представил зрителям спектакль «Мальчиш Кибальчиш».

Пресс-служба Правительства Тверской области