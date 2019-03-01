Работа юного журналиста из Тверской области стала победителем конкурса «В фокусе – детство»

Тверская область вошла в число 20 лидеров по количеству участников конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». Конкурс 2018 года проводился в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня главная задача семейной политики – это комплексная поддержка семьи, обеспечение семейного благополучия», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Организатор конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В жюри конкурса вошли представители Фонда, Союза журналистов России, Федерального Собрания РФ, Общественной палаты РФ, министерств и ведомств, общественные деятели и эксперты в области защиты детства.

От Тверской области на региональный этап конкурса поступило 19 заявок, 4 работы прошли на федеральный уровень. Статья юного корреспондента газеты «Дни Озерного» Виолетты Зубрилиной «Врачи сказали: «У нее нет будущего», мама ответила: «Есть» стала победителем в номинации «Дорогой безграничных возможностей».

Всего в региональном этапе конкурса участвовали 896 работ, в федеральном – 453 работы из 63 субъектов РФ. Победителями стали 25 авторов из российских регионов.

Пресс-служба Правительства Тверской области