Учреждения культуры Тверской области приглашают на праздничные мероприятия

Начало января в городах и районах Тверской области будет отмечено чередой ярких культурных событий.

В период новогодних каникул важно обеспечить жителям и гостям Тверской области возможность активно проводить свободное время. Это, в том числе делает Верхневолжье привлекательным для посещения туристами из других регионов России, считает Губернатор Игорь Руденя.

4 января Дворец культуры «Пролетарка» приглашает всех желающих на «Снежный бал».

4,5 и 6 января Тверской областной Дом народного творчества ждет гостей на новогоднюю программу для детей и родителей «Однажды в снежном королевстве».

5 января в Театре юного зрителя выступит Праздничный хор Данилова монастыря.

5 и 6 января в Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина пройдут игра-викторина «Сказки госпожи Метелицы» и литературно-муниципальный праздник «Новогодние забавы».

7 января музей А.С. Пушкина в городе Торжке приглашает детей на новогодний праздник «В ожидании чуда».

В течение праздничных дней в театрах города Твери пройдут спектакли как из детского, так и из взрослого репертуара.

13 января Тверская академическая областная филармония приглашает всех встретить Старый Новый год вместе с Сергеем Жилиным&«Фонограф Джаз-Бэнд», которые подготовили концертную программу «Let it snow».

Пресс-служба Правительства Тверской области