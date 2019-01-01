Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил соболезнования главе Челябинской области Борису Дубровскому в связи с гибелью людей при обрушении подъезда жилого дома в городе Магнитогорске.

«Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей Тверской области. Выражаю надежду, что профессиональная работа сотрудников МЧС и медиков поможет спасти людей, выживших при взрыве. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших», - говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

31 декабря в 4:00 в Магнитогорске Челябинской области, предположительно, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека.

Пресс-служба Правительства Тверской области