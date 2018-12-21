В Кувшиново Тверской области планируется создать инновационный тепличный комплекс при поддержке Фонда развития моногородов

В Кувшиново планируется построить инновационный тепличный комплекс в рамках сотрудничества региона с Фондом развития моногородов. Тему обсудили 28 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Ранее было подписано соглашение Правительства Тверской области с Фондом развития моногородов по реализации инвестпроектов. Первой территорией, где будут реализовывать мероприятия в рамках соглашения, станет Кувшиново. Назначим ответственных за проект, рассмотрим перспективы этой работы и для остальных 6 моногородов», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

На первом этапе инвестпроекта площадь тепличного комплекса для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей составит 3 га, в дальнейшем запланировано расширение до 15 га. Ожидаемый объём инвестиций до 2021 года – 4,5 млрд рублей.

Предполагается создать в границах моногорода Кувшиново территорию опережающего социально-экономического развития, где для инвесторов будут действовать пониженные и нулевые ставки по ряду налогов.

Со стороны Фонда развития моногородов предусмотрено льготное финансирование самого проекта, а также софинансирование региона в расходах на строительство объектов инфраструктуры на площадке — электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, дорог (95% - средства Фонда, 5% - регионального бюджета).

В настоящее время в Тверской области 7 монотерриторий: города Кувшиново, Западная Двина, Удомля, посёлки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово.

В 2017 году команды моногородов региона защитили свои проекты по управлению в рамках обучения в московской школе управления «Сколково» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Пресс-служба Правительства Тверской области