Игорь Руденя вручил представителям муниципалитетов Тверской области ключи от нового автотранспорта для учреждений образования и здравоохранения

28 декабря в Твери состоялась торжественная церемония вручения специального автотранспорта учреждениям образования и здравоохранения Тверской области. Губернатор Игорь Руденя передал представителям муниципалитетов ключи от новых школьных автобусов и машин скорой медицинской помощи. Участие в торжественной церемонии приняли депутаты Государственной Думы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко, представляющие партию «Единая Россия» в нижней палате российского парламента.

«Сегодня знаменательное событие - мы вручаем ключи от новых школьных автобусов, автомобиля для «Кванториума», машин скорой медицинской помощи, передвижных диагностических комплексов. Техника должна обеспечить возможность детям безопасно добираться к месту учёбы и получать дополнительное образование, в здравоохранении — оказывать своевременную помощь жителям региона, выявлять заболевания на ранних стадиях», - отметил Игорь Руденя.

45 новых школьных автобусов марок «Ford» и «Газель» были приобретены за счет средств федерального и регионального бюджетов на общую сумму почти 70 млн рублей. Новый школьный транспорт соответствует всем стандартам перевозки детей, оснащен системой ГЛОНАСС, позволяющей следить за движением автобусов в режиме он-лайн, и цифровыми тахографами, которые ведут учет времени пути и отдыха водителя.

В 2019 году в областном бюджете на приобретение новых школьных автобусов предусмотрено более 46 млн рублей. Протяжённость школьных маршрутов в Тверской области составляет 51,8 тыс. км.

Автомобиль «Кванториум» предназначен для перевозки педагогов и оборудования учреждения в муниципальные образования области. Он оснащён всем необходимым для проведения занятий с детьми по робототехнике, программированию, промышленному дизайну и другим направлениям «Кванториума».

В муниципалитеты отправятся 24 машины скорой медицинской помощи. Также впервые центральные районные больницы получат 6 передвижных медицинских комплексов. Это машины высокой проходимости с современным диагностическим оборудованием. Они направлены в Бежецкую, Вышневолоцкую, Западнодвинскую, Конаковскую, Осташковскую, Ржевскую ЦРБ и будут выезжать во все муниципальные образования, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг для жителей сёл и деревень.

Кроме того, Фондом Губернатора Тверской области «Созидание» для отделения экстренной и неотложной медицинской помощи областной клинической больницы приобретён реанимобиль на базе автомобиля «Ford Transit».

Всего с 2016 года в Тверской области было приобретено 154 автобуса и 76 автомобилей «cкорой».

Пресс-служба Правительства Тверской области