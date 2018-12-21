В 2019 году на развитие образования Тверской области планируется направить более 14 млрд рублей

28 декабря на завершающем в этом году заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрели

государственную программу развития образования в Тверской области на ближайшие 6 лет. Она была разработана на основании отраслевого национального проекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Региональная государственная программа в сфере образования направлена на решение комплекса задач. Это ликвидация очереди в детские сады для детей младше 3-х лет, переход школ на работу в одну смену, укрепление материально-технической базы учебных заведений, повышение квалификации учителей, информатизация учебного процесса», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодно на реализацию программы планируется выделять порядка 14 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

Программой предусмотрено строительство 13 детских садов и ввод 1710 новых мест для детей до 3 лет. В целях ликвидации второй смены планируется строительство новых школ на 4873 места, ежегодный ввод 160 новых мест за счет капитального ремонта школ.

Среди других важных направлений финансирования - поддержка негосударственных школ и детских садов, обновление парка школьных автобусов, обеспечение горячего питания учащихся младших классов, отдых и оздоровление детей.

За годы реализации программы планируется увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием с 72% до 80%, а также долю выпускников, успешно сдавших ЕГЭ.

По итогам реализации госпрограммы необходимо обеспечить

востребованность выпускников учреждений профессионального образования в регионе - подчеркнул Игорь Руденя. Ожидается, что количество студентов колледжей, обучающихся по образовательным программам из перечня ТОП-50, к 2024 году увеличится с 5,4% до 20%.

Также среди направлений финансирования - мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, создание условий для развития творческих способностей детей, развитие инфраструктуры образовательных учреждений, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрение инновационных цифровых технологий в образовательный процесс.

Высокую оценку предложенной к рассмотрению программе дали присутствовавшие на заседании эксперты, в числе которых представители профессионального сообщества сферы образования, члены молодежного Правительства региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области