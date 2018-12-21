Тверская область заключила генеральное соглашение с Фондом развития моногородов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель Председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева заключили генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов Тверской области.

В рамках соглашения стороны намерены формировать необходимые условия для создания новых рабочих мест, способствовать привлечению нового бизнеса на территории моногородов региона для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе при поддержке Фонда развития моногородов.

«В таких муниципальных образованиях должна быть программа по развитию реального производства. Необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей этих населенных пунктов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в области 7 моногородских поселений: поселок Великооктябрьский, поселок Жарковский, город Западная Двина, поселок Калашниково, город Кувшиново, поселок Спирово, городской округ Удомля.

«Для нас очень важно, чтобы после заключения данного соглашения регион и моногорода начали готовить проекты, чтобы в самое ближайшее время в Фонд зашли заявки по строительству необходимой для городов инфраструктуры или для получения займов для реализации новых проектов для развития экономик этих моногородов», - прокомментировала Ирина Макиева.

Тверская область планирует использовать все инструменты по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории моногородов. Подписание данного соглашения позволит использовать федеральную поддержку, в частности, софинансирование Фондом развития моногородов расходов областного бюджета для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях (95% - федеральные средства, 5% - областные). Кроме того, предусмотрено, льготное финансирование для инвестиционных проектов, планируемых к размещению на территории моногорода (10 – 250 млн рублей – ставка 0% годовых, 250 – 1000 млн рублей – ставка 5% годовых; собственные средства не менее 20%).

В числе уже прорабатываемых проектов моногородов - производство торфяных мелиорантов и субстратов, завод по производству биореагентов и биопрепаратов, проекты строительства тепличного комплекса и комплекса для выращивания осетровых пород рыбы и другие.

Моногорода Тверской области участвуют в федеральных проектах, связанных с развитием территорий. В 2017 году команды моногородов региона защитили свои проекты по управлению в рамках обучения в московской школе управления «Сколково» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Пресс-служба Правительства Тверской области