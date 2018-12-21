В Тверской области модернизирован Центр культуры и искусства «Дача «Чайка»

В Удомельском городском округе завершена модернизация Центра культуры и искусства художника В. К. Бялыницкого-Бируля «Дача «Чайка». Работы в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» были организованы Правительством Тверской области совместно с Министерством культуры РФ, Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

«Для Тверской области развитие сферы культуры является одним из приоритетов. Мы активно готовим документы на участие в федеральных программах в 2019 году, в том числе претендуем на получение грантов Министерства культуры», — отметил Игорь Руденя в ходе передачи «Разговор с Губернатором» в эфире телеканала Россия 24 - Тверь 21 декабря.

В рамках модернизации экспозиционное пространство Центра пополнили специальное оборудование, мебель, осветительный, звуковой и демонстрационный комплекс. Создан «Домашний театр» — в одной из комнат возведены подмостки для постановок. Комплекс оборудован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Обустроена входная группа и стилизованное ограждение. В парке установлены малые архитектурные формы. На территории Центра возведены хозяйственные постройки, выполненные в стиле конюшен хозяина дома, для хранения выставочного оборудования, техники и инвентаря.

Деревянное здание дачи академика живописи В.К. Бялыницкого-Бируля в стиле «модерн» было построено на берегу озера Удомля в 1913 году. Здесь часто гостили и работали выдающиеся русские художники. Экспозиция Центра знакомит с удомельским периодом в творчестве представителей московской живописной школы: И. И. Левитана, А. С. Степанова, Н. П. Богданова-Бельского, С. Ю. Жуковского, В. В. Рождественского, А. В. Моравова, И. Э. Грабаря, К. А. Коровина. В числе известных гостей дачи — актёры МХАТа В.Я. Станицын и Н.Д. Мордвинов, чемпион мира по шахматам Б.В. Спасский, государственный и военный деятель М.В. Фрунзе.

С 2003 года Центр культуры и искусства «Дача «Чайка» является филиалом Тверской областной картинной галереи. В учреждении проходят экскурсии и выставки, работает мастерская оп лепке из глины и резьбе по дереву, проводятся мастер-классы по ковке и созданию декоративных композиций из керамики.

Пресс-служба Правительства Тверской области