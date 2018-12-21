В Твери установили закладной камень на месте строительства часовни во имя святых Михаила Тверского и Анны Кашинской

28 декабря в Твери состоялась церемония открытия закладного камня на месте строительства часовни во имя святых Михаила Тверского и Анны Кашинской в сквере им. Н.С. Гумилёва. Участие в торжестве приняли Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, руководство и жители города.

Закладной камень установлен в память о древнем Михайло-Архангельском монастыре. Именно на этом месте Тверь встречала тело убитого в Орде Михаила Тверского, отдавшего жизнь ради спасения своей земли.

«Сегодня мы поэтапно движемся по пути восстановления нашей истории, написанной много веков назад судьбами людей, которые создавали эту землю и наше российское государство. Это позволяет нам, нашим детям, всем, кто будет дальше жить здесь, идентифицировать себя как наследников сильной страны», — отметил Игорь Руденя.

2018 год прошёл в Тверской области под знаком 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской. Центральные мероприятия в честь знаковых дат состоялись в Твери и Москве 3-5 декабря.

4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Тверскую область ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского. 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского, ковчег был принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор, где прошла божественная литургия.

В этот день также состоялась торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

В Тверском императорском дворце открылась выставка «Дом Святого Спаса». В экспозиции — артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего собора.

На историческом факультете Тверского государственного университета прошла международная научная конференция «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». В рамках торжественного мероприятия в театре драмы выступили академический хор им. Пятницкого, мужской хор Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбль «Колокола России», Заслуженная артистка РФ Ольги Кормухиной и другие известные исполнители.

Пресс-служба Правительства Тверской области