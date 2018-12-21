С НОВЫМ ГОДОМ!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Дорогие жители
Тверской области!
Мы стоим на пороге нового, 2019 года.
Каждый человек, каждая семья готовятся к встрече Нового года с радостью и ожиданием новых интересных событий. В эти предпраздничные дни мы встречаемся с самыми близкими и дорогими нам людьми и обсуждаем планы на будущее.
2018 год прошёл в Тверской области под знаком юбилейных дат, связанных с именами Михаила Тверского и Анны Кашинской. Небесные покровители тверской земли являются для нас примером глубокого уважения к своему народу, искренней любви к Отечеству и семейной верности. Следующий год станет особым в истории России. В 2019 году начнётся реализация национальных проектов. Пусть наш общий труд, общие дела внесут свою лепту в развитие Тверской области и всей России.
Желаю вам в новом году радости, счастья, добра. Пусть в каждом доме царят согласие и благополучие, звучит детский смех, а наши родные и близкие люди будут здоровы и счастливы.
Поздравляю вас с наступающим 2019 годом и Рождеством Христовым!
Губернатор
Тверской области И.М.Руденя.
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Уважаемые жители города
Твери и Тверской области!
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и приближающимся светлым праздником Рождества Христова!
Искренне желаю вам с оптимизмом смотреть в завтрашний день, чтобы в новом году вам всегда сопутствовали удача и успех, а в вашем доме были мир и благополучие.
Пусть наступающий год станет для вас годом добрых перемен, мира и согласия. А самое главное, чтобы счастье всегда было с вами!
Депутат Государственной думы
С.В.Максимова.
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Уважаемые жители
Конаковского района,
партнеры и коллеги!
Заканчивается год, который был для всех нас интересным и насыщенным событиями. Благодаря совместной работе в Тверской области и в Конаковском районе сделано многое. У всех у нас есть чувство удовлетворения от своего труда и желание созидать дальше, чтобы у всех была интересная работа с достойной оплатой, в домах было тепло и уютно, нас окружали доброжелательные люди, а в семье царили любовь и взаимопонимание.
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в нем иcполнится все, что вы задумали, и пусть ваш труд преображает нашу малую родину, делает конаковскую землю и весь тверской регион местом, где хочется жить.
Генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного собрания Тверской области, Д.И.ДОРОДНЫХ,