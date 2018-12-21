ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД МОРОЗ!

Так теперь могут сказать конаковцы. Ведь субботним морозным деньком 22 декабря к ним на центральную площадь города приехали эти сказочные персонажи, чтобы зажечь главную городскую елку и подарить подарки тем мальчишкам и девчонкам (а также их родителям), которые приняли участие в конкурсе на самую красивую новогоднюю игрушку.

Но перед самым приездом счастья, благополучия и здоровья в наступающем году со сцены пожелали глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Совета депутатов г. Конаково Дмитрий КОЗЫРЕВ и и.о. главы г. Конаково Максим ЛИ. Уходящий год был непростым, но очень важным: сначала в стране выбирали Президента, затем в районе прошли выборы депутатов городских и сельских поселений, а также депутатов районного Собрания. И теперь, когда жители выбрали самых достойных и деловых, избранным депутатам остается только работать на благо избирателей, на благо города и района. Ведь это – большая ответственность, и люди спросят с народных избранников за все, что наказали им сделать.

Но пока у нас - праздники. В этот раз всенародные каникулы объявлены с 30 декабря по 8 января – то есть целых 10 дней. Гулять люди будут долго. Правда, не все: есть у нас немало служб и видов деятельности, где не бывает ни праздников, ни выходных. Именно благодаря этим самоотверженным людям вся остальная страна может себе позволить немного расслабиться.

С Новым годом и Рождеством вас, дорогие жители Конаковского района!