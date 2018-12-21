Состоялась инаугурация главы Конаковского района

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
26 декабря в 12 часов в администрации Конаковского района прошла расширенная сессия депутатов Собрания депутатов Конаковского района Тверской области. В заседании приняли участие представители духовенства, главы муниципальных образований Конаковского района, руководители общественных организаций и районных предприятий и учреждений.
Внеочередное заседание сессии было посвящено вступлению в должность главы Конаковского района Олега Лобановского.
Напомним, 21 декабря на очередной сессии Собрания депутатов Конаковского района большинством депутатских голосов на пост главы Конаковского района был избран Олег Лобановский.
А 26 декабря состоялась инаугурация нового главы. Олег Лобановский, вступая в должность, произнес клятву, обещая честно и добросовестно осуществлять полномочия, уважать и защищать права и свободы гражданина.
Нового главу поздравили депутаты, коллеги и другие главы. Людмила Козлова, ранее занимавшая пост главы Конаковского района, отметила, что Олег Лобановский по праву вступает на эту должность:
- Олег Владимирович - тот человек, который готов трудиться и днем и ночью. На посту главы районной администрации он показал себя настоящим профессионалом. Я уверена, что будущее Конаковского района в надежных руках, и Олег Владимирович вместе со своей командой приложит все усилия для процветания нашего района, - отметила Людмила Козлова.