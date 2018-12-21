ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год - это время, когда принято подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи. Я благодарю всех, кто трудился на благо Конаковского района, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и реализовать все намеченные планы, а их, поверьте, немало.

В наступающем году желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, радости и добра. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в каждом доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание. С Новым годом, с новым счастьем, друзья!

Глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Счастья в Новом году, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дорогие земляки! Вот и заканчивается 2018 год. Каким он был для жителей Редкино, оправдал ли наши ожидания? Наверное, на эти вопросы у каждого свой ответ. Но жизнь не бывает одноцветной. Печали сменяются радостью, надежды - разочарованием… Были у нас и минуты скорби, были и светлые праздники. Но главное, пожалуй, в том, что уходящий год поселок прожил без больших потрясений и серьезных коммунальных катаклизмов. Все службы поселка продемонстрировали надежность и стабильность.

Мы продолжаем планомерное и поступательное развитие п. Редкино. Может быть, на первый взгляд наши преобразования и не столь заметны, но несомненно, что качество жизни редкинцев постепенно меняется к лучшему. Хочется верить, что год наступающий даст импульс к эффективному развитию всех сфер нашей жизни.

Пусть в новом году сбываются все ваши самые сокровенные мечты, находят реальное воплощение самые смелые планы. Пусть ваша жизнь станет ярче и интереснее. Пусть ваши близкие будут здоровы, а в семьях царят мир и благополучие.

Дорогие земляки, с Новым годом вас! Будьте счастливы!

Глава поселка Редкино С.С.Орлов.

Дорогие земляки! Примите искренние

поздравления с Новым 2019 Годом и Рождеством Христовым!

В преддверии праздников мне бы хотелось пожелать всему населению в любом своем начинании получать поддержку как от родных и друзей, так и от руководителей и коллег. Пусть в новом году откроются новые горизонты, покорятся новые вершины, пусть благодаря сотрудничеству и совместным усилиям намеченные цели обретут реальное воплощение. Самое главное, чтобы ваши дети и родители были здоровы, чтобы в вашей семье царили душевная теплота и сердечность, тогда не страшны любые испытания и сил хватит для самых высоких достижений.

Глава городского поселения поселок Радченко

в.а.Цыганок.

Примите искренние поздравления и наилучшие

пожелания с наступающим Новым годом

и Рождеством!

Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. С благодарностью, добрым словом вспомним старый год и с уверенностью взглянем в новый. Пусть наступающий год подарит вам счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет достаток, здоровье и благополучие в вашу семью.

Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам сопутствуют успех, удача, осуществятся все ваши добрые замыслы и намерения.

Глава Козловского сельского поселения Е.В.Медведева.

Уважаемые жители Дмитровогорского

сельского поселения!

Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники - это время новых ожиданий и на-дежд. Все мы мечтаем о простых и вечных вещах. Желаю, чтобы вы были здоровы и счастливы. Чтобы был достаток. Чтобы дети радовали вас успехами, и вы гордились ими. Верю, что самые смелые замыслы осуществятся, труднейшие проблемы будут решены, а на-дежды сбудутся. Пусть будут наполнены любовью и радостью ваши дома! Пусть в ваших семьях царят душевная теплота и сердечность! Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!

Глава Дмитровогорского сельского поселения П.В.Монастыршин.

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Новый год – это время подведения итогов прожитого года и точка отсчёта для новых начинаний. 2018 год был наполнен яркими событиями - выборы Президента РФ и выборы депутатов сельского поселения. Второй раз успешно вступили в программу поддержки местных инициатив и отремонтировали фойе Дома культуры, также реализован большой и важный для нас проект «Реконструкция системы теплоснабжения» - построена модульная котельная, проложены новые теплосети. Несмотря на все трудности, встречающиеся на пути, стремимся сделать жизнь в сельском поселении комфортной для всех слоев населения. Новый год – это волшебный праздник, за которым открывается новая страница жизни. Желаю всем взять с собой в новый 2019 год от года уходящего только хорошее, доброе, светлое.

Всех жителей Конаковского района с Новым годом, с Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник новогодний наполнит мир любовью и исполнит все мечты! Счастья вам, удач, здоровья, радости и доброты!

Глава Ручьевского сельского поселения А.В.ЗЕМСКОВА.

Дорогие жители города Конаково!

Примите искренние поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2018 год! Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. У жителей нашего города есть хорошие перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Мы вместе будем улучшать социально-экономическое положение города, оптимизировать экономику, строить гражданское общество. Именно благодаря объединению усилий мы добьемся многого. Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы эти ожидания оправдались. Но они оправдаются в том случае, если мы по-прежнему будем работать вместе, вместе трудиться над решением общих проблем, вместе идти вперёд.

Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам всего доброго, здоровья, счастья, успехов в работе и труде, в семейной жизни, в личных делах. И надеемся, что будущий год для нас будет успешным. Наверное, главный смысл новогодних торжеств – доставить радость тем, кого мы любим и чьей любовью дорожим. Желаем вам, чтобы каждый из предстоящих 365 дней прошел под этим девизом, был наполнен созидательной энергией, устремлением в будущее. Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует удача! Пусть не покинут ваш дом благополучие и уют, любовь и согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!

С праздником!

Председатель Совета депутатов города Конаково

Д.И.Козырев, временно исполняющий

полномочия главы города Конаково М.Е.Ли.

Уважаемые жители городского поселения поселоК Новозавидовский и Конаковского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем, пусть новый год принесет много хороших перемен в жизни людей, добрых дел, станет годом осуществления ваших замыслов, надежд и устремлений.Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть новый год будет стабильным и плодотворным. Мира, добра и согласия в новом 2019 году.

Глава городского поселения

поселок Новозавидовский А.П.Коршев.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с любимым Новым годом и светлым Рождеством Христовым! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствуют удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения, много радости вам и вашим детям! А все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.

Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения А.Н.Лукьянов.

Дорогие жители Конаковского района!

Наступает Новый год – любимый всеми праздник. С ним связаны надежды на исполнение самых заветных желаний. Уверена, что для большинства жителей Конаковского района - это крепкая, счастливая семья, здоровье родных и близких, успехи в работе, благополучие в доме. Чтобы все это сбылось, недостаточно просто загадать желание – надо много работать и выполнять взятые на себя обязательства.

Предновогоднее время всегда самое волнительное. Каждый подводит итоги уходящего года для себя, своей семьи и своей страны и, конечно, думает о будущем.

В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать, прежде всего, исполнения желаний! Ведь в какой еще другой праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство.

Я искренне желаю вам встретить Новый год и Рождество в душевной и теплой атмосфере среди самых близких людей. Пусть с последним боем кремлевских курантов останутся в прошлом тревоги и сомнения, печали и грусть. Пусть впереди вас ждет только хорошее, пусть новый год принесет вам отличное настроение, подарит мир и спокойствие вам и вашим родным.

С наступающим Новым годом!

Глава Городенского сельского поселения Е.В.Корнева.

Уважаемые жители Конаковского района!

От всей души поздравляем Вас с наступающим

Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные планы развития, реальные возможности их воплощения в жизнь!

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье – лад и любовь. Мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Селиховского сельского поселения М.В.Демидов.

Совет Депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва, глава администрации

Селиховского сельского поселения А.В.Шегай.

Дорогие жители

Конаковского района!

От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом! Новый год - самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии. Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

С Новым годом!

И.о. главы администрации Первомайского сельского поселения В.С.Сидоров.

Дорогие мои земляки!

От всего сердца поздравляю вас с самыми добрыми и любимыми праздниками - Новым годом и Рождеством!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. В предновогодние дни мы верим, что наш мир должен стать лучше и добрее. Пусть сегодня забываются старые обиды, а новые дни несут радость, успех и взаимное уважение. Пусть волшебство новогодней ночи, улыбки друзей, любовь близких, вера в лучшее согревают ваше сердце весь предстоящий год, пусть проходят неурядицы, пусть простые проблемы разрешаются сами собой, а сложным не будет места в нашей жизни. И, конечно, пусть каждый из вас обретет свое собственное счастье, а если оно уже пришло - пусть бережет его.

Я от всей души желаю, чтобы вы и ваши родные были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала вас во всех делах, а любовь окружала и наполняла ваш дом.

Глава администрации Вахонинского сельского поселения О.В.Селина.

Уважаемые жители городского поселения

поселок Козлово

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год стучится к вам,

И счастьем дом наполнится.

И всё, о чём мечтали вы,

Пусть в этот год исполнится!

Глава городского поселения поселок Козлово

О.В.Фирсова.

Дорогие земляки!

Примите самые сердечные пожелания с наступающим 2019 годом и светлым Рождеством Христовым!

Это одни из самых светлых и долгожданных семейных праздников, которые всегда дарят нам домашний уют и тепло. Традиция встречать эти праздники всей семьей объединяет людей разных поколений. В эти дни в наших домах царит светлая обстановка радости и праздника, звучат искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы родные и близкие вам люди были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты. И пусть все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году!

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие, в подлинную любовь ближнему. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим. Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

С уважением глава Старомелковского сельского поселения

В.Е.Данчев.